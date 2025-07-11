В КБР раненому при нападении полицейскому выплатят 500 тысяч рублей

Пострадавшему при нападении в Нальчике сотруднику Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии (КБР), выплатят материальную помощь в размере 500 тыс. руб. Об этом сообщает в пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», нападение на сотрудника ДПС с применением холодного оружия произошло 4 июля в столице Кабардино-Балкарии. Нападавший был уничтожен. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Пострадавший находится в больнице, его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое.

Наталья Белоштейн