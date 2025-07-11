Сокращение производственной программы «Соллерс» и новая ОЭЗ «Татнефти»

«Соллерс» сократил производственную программу на фоне падения продаж на рынке. В 2025 году компания ожидает падение рынка легких коммерческих автомобилей на 23–25% и такое же снижение продаж продуктов.

«Татнефть» подала заявку на создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Зеленая долина-2». В июне правительство России утвердило создание ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском районе Татарстана.

Вице-премьер России Александр Новак спрогнозировал рост потребления энергии в мире на 20% к 2050 году. По его словам, ключевым источником электроэнергии останутся углеводороды.

Депутаты Госсовета Татарстана подготовили законопроект, который запретит розничную продажу бензина детям. Инициаторы считают, что закон поможет предотвратить гибель на дорогах несовершеннолетних за рулем питбайков и квадроциклов.

Командир бригады морской пехоты и уроженец Чувашии Сергей Ильин погиб на СВО. Он погиб 2 июля вместе с заместителем главкома ВМФ Михаилом Гудковым после ракетного удара ВСУ.

«КамАЗ» поставит 700 электробусов в Москву до 2027 года. Договор был заключен с ГУП «Мосгортранс». Один автобус может вместить 85 пассажиров.

В первом полугодии в Татарстане на 22,1% выросли продажи мотоциклов. За это время в республике продали 751 мотоцикл. В России продажи новых мотоциклов в первом полугодии выросли на 15,2%.

Сотрудники УФСБ по Татарстану задержали сотрудника Казанского порохового завода, подозреваемого в хищении трубчатого пороха. Его используют для производства артиллерийских снарядов, широко применяемых ВС РФ в ходе СВО.

Диана Соловьёва