В Татарстане планируют запретить продажу бензина детям

Депутаты Госсовета Татарстана подготовили законопроект, который запретит розничную продажу бензина несовершеннолетним. Информация об этом появилась в инициативе, внесенной в республиканский парламент.

Законопроект был подготовлен несколькими депутатами партий «Единая Россия», «Новые люди» и одним парламентарием из КПРФ. Авторы считают, что закон позволит предотвратить гибель на дорогах детей за рулем питбайков, квадроциклов.

В пояснительной записке приводится статистика ГАИ Татарстана, согласно которой в 2024 году число ДТП с участием несовершеннолетних на мототранспорте выросло на 40% по сравнению с 2023 годом. По данным на 25 июня 2025 года, в республике зарегистрировано 97 ДТП с мототранспортом, в том числе 27 — с участием детей.

В июле 2024 года раис Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что ребенок за рулем питбайка или квадроцикла создает опасность для себя и окружающих.

Диана Соловьёва