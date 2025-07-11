К 2050 году мировое потребление энергии вырастет как минимум на 20%. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на панельной дискуссии Международного молодежного нефтегазового форума в Альметьевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер РФ спрогнозировал рост потребления энергии в мире на 20% к 2050 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Вице-премьер РФ спрогнозировал рост потребления энергии в мире на 20% к 2050 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Александр Новак отметил, что углеводороды сохранят доминирующую роль в мировом энергобалансе до 2050 года. Несмотря на развитие возобновляемых источников энергии и водородных технологий, углеводороды останутся ключевыми источниками.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года глобальный спрос на электроэнергию может вырасти на 4%. В результате рост спроса составил 2,2%, что заметно выше среднего роста спроса за последнее десятилетие.

Влас Северин