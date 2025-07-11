«Татнефть» подала заявку на создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Зеленая долина-2». Об этом сообщил генеральный директор компании Наиль Маганов на сессии Международного молодежного нефтегазового форума в Альметьевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Татнефть» подала заявку на создание новой ОЭЗ «Зеленая долина-2»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Татнефть» подала заявку на создание новой ОЭЗ «Зеленая долина-2»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В июне правительство России утвердило создание ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском районе Татарстана. По словам Наиля Маганова, резиденты этой зоны будут реализовывать проекты в сфере биотехнологий. Однако все места для резидентов уже заняты, что и послужило причиной для подачи заявки на создание еще одной экономической зоны.

Ожидается, что к 2034 году объем инвестиций, осуществленных резидентами действующей ОЭЗ «Зеленая долина», превысит 15 млрд руб.

Влас Северин