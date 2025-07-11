Задержан сотрудник Казанского порохового завода за кражу боеприпасов для СВО

Сотрудники Управления ФСБ по Татарстану задержали сотрудника Казанского порохового завода, подозреваемого в хищении трубчатого пороха. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе УФСБ по республике.

Сообщается, что работник имел доступ к взрывчатым веществам и попытался украсть трубчатый порох. Согласно заключению специалиста, сырье относится к классу взрывчатых веществ. Их используют в производстве артиллерийских снарядов, широко применяемых Вооруженными Силами РФ в ходе СВО.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Диана Соловьёва