ПАО «КамАЗ» и ГУП «Мосгортранс» заключили контракт на поставку 700 электробусов модели КамАЗ-52222. Техника будет передана заказчику поэтапно до конца 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «КамАЗ» поставит 700 электробусов в Москву до 2027 года

Фото: Telegram-канал ПАО «КАМАЗ» «КамАЗ» поставит 700 электробусов в Москву до 2027 года

Фото: Telegram-канал ПАО «КАМАЗ»

Договор предусматривает сервисное обслуживание и ремонт поставленной техники со стороны производителя в течение 15 лет. В марте 2025 года компании уже подписали контракт на поставку 400 электробусов той же модели, из которых 47 единиц уже переданы перевозчику.

Производство электробуса КамАЗ-52222 пятого поколения началось в марте 2025 года. Машина создана в рамках проекта «Универсальная модульная пассажирская платформа». Запас хода составляет 90 км. В электробусе используются тяговые аккумуляторные батареи повышенной емкости. Пассажировместимость — 85 человек, мест для сидения — 35 плюс одно место для людей с ограниченными возможностями.

По словам производителя, электробус оснащен системой активной помощи водителю, которая включает контроль движения в полосе, адаптивный круиз-контроль и предупреждение о столкновении.

Ранее «Ъ Волга-Урал» в компании сообщили, что автоконцерн спрогнозировал снижение автомобильного рынка в 2025 году.

Анар Зейналов