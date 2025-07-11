На СВО погиб командир бригады морской пехоты и уроженец Чувашии Сергей Ильин

В Урмарском муниципальном округе Чувашии состоялись похороны гвардии полковника Сергея Ильина, командира 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, погибшего в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба администрации Урмарского муниципального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гвардии полковник, командир 155 отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Сергей Ильин

Фото: Пресс-служба администрации Урмарского муниципального округа Гвардии полковник, командир 155 отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Сергей Ильин

Фото: Пресс-служба администрации Урмарского муниципального округа

Сергей Ильин был уроженцем села Мусирмы. Он командовал 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригадой морской пехоты.

По данным СМИ, полковник погиб 2 июля вместе с заместителем главкома ВМФ Михаилом Гудковым после ракетного удара ВСУ.

6 июля президент Владимир Путин подписал указ о присвоении 155-й бригаде морской пехоты почетного наименования «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М.Е.Гудкова».

Анар Зейналов