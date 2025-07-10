Главные новости за 10 июля. Ростов-на-Дону и область

Бывший глава Новочеркасска Юрий Лысенко, подозреваемый в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), обжалует меру пресечения. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения чиновнику в заключении под стражу до 13 июля. Даты рассмотрения апелляции пока нет.

В Ростовской области на наркологическом учете в диспансерах находятся свыше 13 тыс. граждан, более 7 тыс. из них медики поставили диагноз «наркомания». Более 80% наркозависимых дончан — это люди социально активного возраста (до 39 лет).

Из-за частых отключений мобильного интернета власти Ростова-на-Дону решили модернизировать систему отслеживания общественного транспорта.

В Каменском районе полностью ликвидирован ландшафтный пожар на площади 433 га. К тушению привлекли более 390 человек личного состава и 91 единицу техники.

Три новых автобусных маршрута между Ростовской областью и новыми территориями начнут работать в сентябре 2025 года. Из ДНР будут курсировать два регулярных межрегиональных маршрута. Жители региона смогут добраться в Крым и Москву через Ростовскую область. Еще один маршрут соединит ЛНР с донским регионом. Из Запорожской области пассажиры смогут поехать в Ростовскую область или Республику Крым.

В Ростовской области за 2025 год планируют отремонтировать 49 школ и детских садов в 31 муниципалитете. На эти средства выделят 1,3 млрд руб.