Три новых межрегиональных маршрута соединят Ростовскую область с новыми территориями

Три новых автобусных маршрута между Ростовской областью и новыми территориями начнут работать в сентябре 2025 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте ФБУ «Росавтотранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Так, из ДНР будут курсировать два регулярных межрегиональных маршрута. Жители региона смогут добраться в Крым и Москву через Ростовскую область. Еще один маршрут соединит ЛНР с донским регионом. Из Запорожской области пассажиры смогут поехать в Ростовскую область или Республику Крым.

Согласно данным ФБУ «Росавтотранс», на территории ДНР зарегистрировано 268 маршрутов, в ЛНР действуют 310 направлений, а в Запорожской области установлено 57 межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок.

Новые рейсы, соединяющие территории с Ростовской областью, выйдут на линию не позднее 22 или 29 сентября.

Валентина Любашенко