В Ростовской области на наркологическом учете находятся более 13 тысяч человек

В Ростовской области на наркологическом учете в диспансерах находятся свыше 13 тыс. граждан, более 7 тыс. из них медики поставили диагноз «наркомания». Об этом корреспонденту «Ъ-Ростов» сообщил начальник УКОН ГУ МВД России по региону, полковник полиции Павел Махонин в ходе пресс-конференции «Профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков». Он уточнил, что более 80% наркозависимых дончан — это люди социально активного возраста: до 39 лет.

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По словам Павла Махонина, в первой половине 2025 года в Ростовской области за преступления в сфере наркооборота задержали 895 человек. Из них 459 совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. «Из незаконного оборота изъято более 200 кг наркотических веществ», — пояснил полковник полиции.

По его словам, синтетические наркотики остаются на Дону основным видом запрещенных веществ. Их доля в структуре наркорынка региона превышает 80%.

Полиция применяет комплексные меры борьбы с наркоугрозами, включая оперативные и правоохранительные действия для пресечения сбыта и привлечения торговцев к ответственности. Также проводится специальная профилактическая работа с отдельными категориями граждан — привлекавшимися к уголовной ответственности и ранее судимыми.

Валентина Любашенко