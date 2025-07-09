Запуск участка М-12 от Казани до Екатеринбурга и «Петрус» в управлении «Татнефти»

Участок трассы М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург» в Свердловской области будет открыт в июле этого года. Участок располагается между населенными пунктами Дюртюли и Ачит.

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому акции компании «Петрус» передаются во временное управление структуре «Татнефти» «Сафпэт Актив». «Петрус» занимается производством пластмассовых изделий. Ранее следствие заподозрило, что компания принадлежит украинскому предпринимателю.

Зампремьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров поручил решить проблему отсутствия мобильной связи при введении режима беспилотной опасности. По его словам, после объявления тревоги в республике наблюдаются проблемы не только с интернетом, но и со связью.

Топ-менеджеров Urban University приговорили к колонии общего режима за мошенничество с мобильным приложением SNAPS. Следствие считает, что в 2023 году учредитель ООО «Эдекс» Тимур Калимуллин предложил создать платформу, где пользователи смогут получали игровую валюту за выполнение заданий или покупки за реальные деньги.

В первом полугодии 2025 года в Чувашии и Марий Эл упали продажи новых автомобилей. В Чувашской Республике было зафиксировано уменьшение числа проданных машин на 13,9%, а в Марий Эл — на 2,9%.

В Казани планируют построить два ЖК у Вознесенского тракта на 2085 человек. Общая площадь квартир составит 62,5 тыс. кв. м. Также планируется строительство двух детских садов.

Полиция задержала футбольного судью, его подозревают во влиянии на результат матча «Торпедо» — «КамАЗ», который прошел 24 мая 2025 года. По версии следствия, арбитр сознательно не назначил пенальти в ворота московского клуба. Матч завершился со счетом 1:1. Это позволило «Торпедо» напрямую выйти в РПЛ без стыковых матчей.

Диана Соловьёва