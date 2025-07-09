Участок федеральной автомобильной дороги М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург», расположенный в Свердловской области, будет открыт в июле 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора региона Дениса Паслера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга откроют в июле

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Участок трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга откроют в июле

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам Дениса Паслера, запуск участка произойдет уже в этом месяце, вся организационная работа идет полным ходом.

Врио губернатора также сообщил, что дважды лично проехал по направлению «Екатеринбург — Казань» и отметил, что стало намного комфортнее, безопаснее. «Ну и время сократилось. Во всяком случае на тех участках, на которых я ездил, почти в два раза», — добавил он.

Строящийся в Свердловской области участок трассы находится между населенными пунктами Дюртюли и Ачит. Движение по трассе М-12 от Москвы до Казани было запущено в конце декабря 2023 года. Трасса протяженностью 810 км проходит по территории пяти регионов, включая Татарстан. Протяженность участка от Казани до Екатеринбурга составит 275 км.

Анар Зейналов