Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% акций компании «Петрус» передаются во временное управление структуре «Татнефти». Информация об этом появилась в соответствующем документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ передал «Петрус» во временное управление «Татнефти»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Президент РФ передал «Петрус» во временное управление «Татнефти»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Акции компании «Петрус» передаются «Сафпэт Актив», ее учредителем является «Татнефть».

«Петрус» — производитель пластмассовых изделий, компания принадлежит кипрской организации PET.RUS PLASTIC. По данным Rusprofile, российский «Петрус» был зарегистрирован в 2004 году в Мытищах. В 2024 году его выручка составила 26 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб.

В Верховном суде Татарстана рассматривается жалоба АО «Петрус» на арест активов предприятия в рамках уголовного дела против украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов). По версии следствия, производитель пластиковой упаковки в России принадлежит олигарху, которого обвиняют в хищении 800 тысяч тонн татарстанской нефти на сумму $400 млн в рамках совместного предприятия «Укртатнафта».

Диана Соловьёва