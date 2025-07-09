Президент РФ передал «Петрус» во временное управление «Татнефти»
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% акций компании «Петрус» передаются во временное управление структуре «Татнефти». Информация об этом появилась в соответствующем документе.
Президент РФ передал «Петрус» во временное управление «Татнефти»
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Акции компании «Петрус» передаются «Сафпэт Актив», ее учредителем является «Татнефть».
«Петрус» — производитель пластмассовых изделий, компания принадлежит кипрской организации PET.RUS PLASTIC. По данным Rusprofile, российский «Петрус» был зарегистрирован в 2004 году в Мытищах. В 2024 году его выручка составила 26 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб.
В Верховном суде Татарстана рассматривается жалоба АО «Петрус» на арест активов предприятия в рамках уголовного дела против украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов). По версии следствия, производитель пластиковой упаковки в России принадлежит олигарху, которого обвиняют в хищении 800 тысяч тонн татарстанской нефти на сумму $400 млн в рамках совместного предприятия «Укртатнафта».