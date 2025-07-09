В Казани планируют построить два ЖК у Вознесенского тракта
В Казани планируют утвердить планировку территории в границах Вознесенского тракта, улицы Минской и проспекта Победы для строительства двух многоэтажных жилых комплексов на 2085 человек. Общая площадь квартир составит 62,5 тыс. кв. м. Соответствующий проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.
Чертеж проекта планировки
Фото: Проект постановления исполкома
Проект предусматривает застройку территории площадью 3,3 га в один этап. На первом участке площадью 2,28 га планируется дом на 1492 жителя, на втором участке в 1,02 га — на 593 человека. Максимальная этажность составит 29 этажей.
Также предусмотрено строительство двух детских садов на 125 и 50 мест соответственно. Для жителей запланировано 778 парковочных мест, включая 628 постоянных, 112 гостевых и 25 для коммерческих помещений. В домах разместятся встроенные нежилые помещения общей площадью 2,4 тыс. кв. м.
Архитектурно-строительное проектирование жилых комплексов запланировано на четвертый квартал 2025 года, строительство — на четвертый квартал 2030 года.