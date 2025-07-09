В Казани планируют построить два ЖК у Вознесенского тракта

В Казани планируют утвердить планировку территории в границах Вознесенского тракта, улицы Минской и проспекта Победы для строительства двух многоэтажных жилых комплексов на 2085 человек. Общая площадь квартир составит 62,5 тыс. кв. м. Соответствующий проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чертеж проекта планировки

Фото: Проект постановления исполкома Чертеж проекта планировки

Фото: Проект постановления исполкома

Проект предусматривает застройку территории площадью 3,3 га в один этап. На первом участке площадью 2,28 га планируется дом на 1492 жителя, на втором участке в 1,02 га — на 593 человека. Максимальная этажность составит 29 этажей.

Также предусмотрено строительство двух детских садов на 125 и 50 мест соответственно. Для жителей запланировано 778 парковочных мест, включая 628 постоянных, 112 гостевых и 25 для коммерческих помещений. В домах разместятся встроенные нежилые помещения общей площадью 2,4 тыс. кв. м.

Архитектурно-строительное проектирование жилых комплексов запланировано на четвертый квартал 2025 года, строительство — на четвертый квартал 2030 года.

Анар Зейналов