Полиция задержала футбольного арбитра Богдана Головко, который подозревается во влиянии на результат матча «Торпедо» — «КамАЗ» 24 мая 2025 года в ФНЛ. Арбитр не назначил пенальти в ворота москвичей в решающем матче 34-го тура ФНЛ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче «КамАЗа»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче «КамАЗа»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным источников РБК, следствие полагает, что судья сознательно не назначил пенальти в ворота московского «Торпедо» в решающем матче 34-го тура ФНЛ. Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что арбитр ошибочно не назначил пенальти за фол на нападающем «КамАЗа» Данииле Моторине.

Матч завершился вничью 1:1, что позволило «Торпедо» напрямую выйти в РПЛ без стыковых матчей. В случае поражения москвичей прямую путевку получил бы новороссийский «Черноморец», а «Торпедо» играло бы стыки. За оказание противоправного влияния на результат спортивного соревнования Богдану Головко грозит до семи лет лишения свободы.

Источник РБК отметил, что новый эпизод может привести к пересмотру результатов чемпионата. Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов 21 июня были арестованы по делу о даче взятки арбитру. 10 июля состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС по «Торпедо».

В пресс-службе ФК «КамАЗ» «Ъ Волга-Урал» сообщили, что клуб не будет комментировать ситуацию и решения арбитра, добавив, что прошлый сезон завершен и теперь команда готовится к новому.

Анар Зейналов