Количество регистраций новых автомобилей в Чувашии в июне 2025 года снизилось на 13,9% по сравнению с началом 2025 года и составило 856 единиц в месяц, в Марий Эл падение составило 2,9% до 340 автомобилей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил руководитель группы ПФО платформы Авто.ру Рустам Гатауллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии и Марий Эл продажи новых автомобилей упали по итогам полугодия

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Чувашии и Марий Эл продажи новых автомобилей упали по итогам полугодия

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Самыми популярными новыми моделями в Чувашии стали Lada Vesta, Haval Jolion и Changan UNI-K, в Марий Эл — Lada Vesta, Haval F7x и Lada Granta. На рынке подержанных автомобилей в Чувашии 66% составляют корейские, японские и европейские марки, российские — 22%, китайские — 5%. В Марий Эл соотношение: 61%, 25% и 5% соответственно.

Количество регистраций машин с пробегом выросло в Чувашии на 10.4%, в Марий Эл — на 16%. Средний возраст подержанных автомобилей в Чувашии составляет 11,3 года с пробегом 163 тыс. км, в Марий Эл — 12,4 года с пробегом 169 тыс. км.

В то же время в Татарстане продажи новых автомобилей выросли на 8.9% за полгода.

Анар Зейналов