2005
газета «Коммерсантъ»
12 января. Как погром среди ясного неба
В январе 2005 года газета сообщила о переговорах между Россией и Сирией о поставках новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Власти Израиля, практически вся территория которого могла в этом случае оказаться в зоне досягаемости сирийских ракет, пытались давить на Москву по дипломатическим каналам, но вся информация по этому поводу была засекречена.
Публикация вызвала международный скандал. МИД Израиля официально обратился к России с просьбой отменить готовящуюся сделку. Госдепартамент США жестко осудил намерения Москвы и пригрозил введением санкций. В то же время российские представители сначала вообще отрицали факт переговоров с Сирией, а затем стали говорить, что речь идет лишь о продаже комплексов ПВО.
Неожиданную точку в этих спорах в апреле того же года поставил Владимир Путин, который во время своего визита в Израиль заявил, что российские военные действительно собирались поставить в Сирию «Искандеры», но он «запретил реализацию этой сделки».
Февраль. Миротворческий экстремизм
7 февраля 2005 года газета опубликовала интервью Аслана Масхадова, в котором тот разъяснял свой приказ приостановить в одностороннем порядке наступательные боевые действия в Чечне и за ее пределами.
Аслан Масхадов в 2004 году
Фото: AFP
8 февраля Муса Мурадов, взявший интервью, ехал в редакцию на такси и услышал по радио: Генпрокуратура принимает меры по установлению местонахождения корреспондента «Коммерсанта» Мусы Мурадова в связи с расследованием уголовного дела в отношении Аслана Масхадова. Доехав до работы, Муса позвонил в Генпрокуратуру и сообщил о своем местонахождении. Вскоре ему пришла повестка, и он был допрошен как свидетель по уголовному делу против Масхадова.
А 9 февраля Росохранкультура вынесла «Коммерсанту» официальное предупреждение, усмотрев в материале информацию, «обосновывающую и оправдывающую необходимость осуществления экстремистской деятельности». «Ъ» оспорил это решение в суде. Однако судьи оставили решение Росохранкультуры в силе, проигнорировав заключение независимых экспертов о том, что никаких оправданий экстремизма в материале не содержится, а «продолжение кровопролития оценивается интервьюируемым отрицательно».
Март. Революция тюльпанов
Экс-министр внутренних дел Киргизии Кенешбек Душебаев выступает на митинге перед сторонниками Аскара Акаева
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
21 марта киргизская оппозиция, протестовавшая против фальсификации итогов парламентских выборов, взяла под контроль второй по величине город страны Ош. Массовые антиправительственные выступления начались и в Бишкеке.
Прилетевшие туда 23 марта корреспонденты «Ъ» Михаил Зыгарь (объявлен иностранным агентом) и Василий Шапошников успели вовремя: на следующий день оппозиционеры захватили основные правительственные здания и объявили о низложении старой власти. Президент Аскар Акаев бежал из страны. Связь в революционных условиях работала плохо, и дозвониться до Миши (Михаил Зыгарь объявлен иноагентом) с вопросом «Что у вас там происходит?» его коллегам удалось лишь поздно вечером.
«Да я вот сижу в кресле Акаева и сам пытаюсь понять, что же происходит»,— растерянно ответил он.
А фотокорреспондент Шапошников за стремление оставаться в гуще событий даже в тот момент, когда сторонники режима начали забрасывать противников булыжниками, поплатился огромным синяком на плече. Но на количестве и качестве отправляемых им в редакцию снимков это никак не отразилось.
Фотогалерея
Хроника киргизского переворота
20 апреля. Business Guide
20 апреля 2005 года подписчики «Ъ» получили первое приложение Business Guide.
Фото: Коммерсантъ
Цветные тематические страницы, выходящие несколько раз в месяц, посвящаются различным отраслям экономики. В частности, выходят приложения «Нефть и газ», «Автомобильный рынок», «Металлургия», «Финансовые инструменты», «Ликероводочная промышленность», «Коммерческая недвижимость», «Логистика» и другие.
У Business Guide нет постоянного редактора — они меняются в зависимости от тематики конкретного выпуска. Курирует проект Алексей Харнас.
Алексей Харнас в 2006 году
Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ
Алексей Харнас окончил Московскую медицинскую академию им. Сеченова. С 1996 года работал в «Ъ» корреспондентом, редактором отдела в журнале «Деньги», спецкорреспондентом объединенной редакции.
С 2000 года редактор отдела бизнеса. С 2005 года директор по развитию издательского дома, руководитель службы «Издательский синдикат».
газета «Коммерсантъ»
Май. Расправа в Андижане
В мае 2005 года массовые протестные выступления в узбекском Андижане были жестоко подавлены. Власти Узбекистана продемонстрировали свою готовность самым жестоким образом пресекать попытки борьбы с режимом. Они признали, что было убито 170 человек, хотя многие считают эту цифру сильно заниженной.
Корреспонденты «Ъ» Михаил Зыгарь (объявлен иноагентом) и Василий Шапошников (фото), едва приземлившись в Ташкенте, взяли такси до Андижана. Почти сразу после их приезда город был оцеплен.
Доехав до центральной площади и выйдя из малюсенькой Daewoo Tico, они увидели, что на освободившееся в машине место кто-то мгновенно начал грузить что-то тяжелое и белое.
Это были люди, пытавшиеся вывезти своих погибших родственников — тела, обернутые белыми простынями. Власти настойчиво предлагали журналистам «Ъ» побыстрее удалиться, но им все же удалось задержаться в городе на два дня и передать два полноценных материала в газету.
Михаил Зыгарь (объявлен иноагентом): 15 мая в пять утра в моем номере в андижанской гостинице «Интурист» раздался стук.
— Администрация гостиницы,— сказал голос.
Я открыл дверь, но там был вовсе не администратор, а настоящий ниндзя — здоровенный спецназовец во всем черном: в каске, бронежилете и с автоматом наперевес.
— Проверка документов,— поздоровался он.
Я пошел за паспортом, но в этот момент у него вдруг зазвенел мобильный. Чтобы вытащить телефон из кармана, он сначала снял автомат и положил его на стол. Чтобы поднести трубку к уху, следом снял и каску. Прием в Андижане очень плохой, поэтому чтобы лучше слышать, он вышел на балкон и прикрыл уши руками.
Через пять секунд в номер зашел второй спецназовец. По глазам было видно, что он пытается понять, что происходит, но не может: его напарник стоит на балконе спиной ко мне с поднятыми руками. А я стою около стола, на котором лежат автомат и каска. Пару секунд ниндзя думал, открывать огонь или нет.
Его раздумья прервал голос с балкона: «Алло, мама, я тебе потом перезвоню».
Спецназовенц опустил автомат. Его напарник вернулся, и они начали меня допрашивать.
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Хроника беспорядков в Андижане
1 июня. Заказательный процесс
31 мая 2005 года Мещанский суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) и Платона Лебедева к девяти годам заключения в колонии общего режима.
Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом, в центре) и Платон Лебедев (справа) на скамье подсудимых
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
На следующий день в «Ъ» вышло интервью Ходорковского (объявлен иноагентом), которое специальный корреспондент Наталия Геворкян взяла еще в июне 2002 года, но публикация была отложена на неопределенный срок по просьбе интервьюируемого из-за «слишком высокой степени откровенности».
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«Дело ЮКОСа»
А о последствиях приговора написал в журнале «Власть» обозреватель Дмитрий Бутрин. По его прогнозу, в России вскоре должны были появиться две конкурирующие структуры (условно — ООО «Либералнефтегаз» и ЗАО «Патриотнефтегаз»), исповедующие две различные версии государственного дирижизма в экономике и две формы государственной идеологии в политической сфере.
Весной 2008 года эта схема фактически реализовалась в форме тандемократии, при которой условно либеральный президент Медведев условно конкурирует в политической сфере с условно патриотическим премьером Путиным.
Июнь
Гендиректором ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» стал Владимир Ленский
Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ
Владимир Ленский окончил Московский институт инженеров транспорта, бизнес-школу Чикагского университета. С 1999 года работал в медиапроектах: был управлющим директором «НТВ-плюс», затем гендиректором интернет-компании «Мемонет». 27 декабря 2005 года уволился из «Ъ».
30 июня. Забытые витражи
В июне в редакцию обратился бывший научный секретарь ГМИИ им. Пушкина Андрей Воробьев. Он утверждал, что в Пушкинском музее хранятся шесть пропавших в 1945 году фрагментов витражей Мариенкирхе, церкви во Франкфурте-на-Одере.
Директор ГМИИ Ирина Антонова, по словам Воробьева, предложила тему закрыть, он же, напротив, хотел предать этот факт гласности. После публикации в газете гипотезы Андрея Воробьева была назначена экспертиза. Проводившие ее специалисты Эрмитажа и Пушкинского музея подтвердили его правоту: витражи, хранившиеся в Пушкинском музее, были именно из Мариенкирхе.
Государственный совет по перемещенным ценностям признал, что витражи следует вернуть в Германию. В 2008 году это решение утвердила Государственная Дума. Вот так «Коммерсантъ» поучаствовал в восстановлении памятника немецкой готики.
22 июня объявлено о назначении шеф-редактором издательского дома и главным редактором газеты «Коммерсантъ» Владислава Бородулина. К исполнению обязанностей он приступил через месяц.
Июль. «Коммерсантъ-Украина»
18 июля 2005 года вышел первый номер газеты «Коммерсантъ-Украина». Украинская «дочка» построена на коммерсантовских принципах требовательного отношения к факту, компетентности и беспристрастности.
Фото: Коммерсантъ
В отличие от российского «Коммерсанта» украинский пока не перешел в цвет, но уже запустил пятничное приложение Weekend.
Специально для запуска украинского «Ъ» в Киев был делегирован главным редактором Андрей Васильев. По его словам, первое время ему помогала «офигительная команда — Гог, Трос, Наг, Добр и Лиза Голикова» (Андрей Гоголев, Игорь Тросников, Илья Нагибин, Дмитрий Добров и Елизавета Голикова), но в сентябре «москали» уехали, и Васильев остался один-одинешенек в иноязычной среде.
журнал «Власть»
3 октября. Бойня в Нальчике
В сентябре 2005 года обозреватель Ольга Алленова предложила главному редактору журнала «Власть» Максиму Ковальскому материал о ситуации в Кабардино-Балкарии. Она только что вернулась из Нальчика, где встречалась с местными начальниками, отчитывавшимися об успехах в борьбе с ваххабитами, и с самими ваххабитами, жаловавшимися на необоснованные репрессии со стороны властей.
Редактор ставить репортаж в номер не хотел — дескать, и так в журнале «слишком много Кавказа». Но Ольга настаивала и своего добилась. Репортаж вышел 3 октября.
Обстановка в Нальчике 14 октября 2005 года
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ
А 13 октября Ольга и фотокорреспондент Валерий Мельников вновь вылетели в Нальчик, где рано утром более сотни боевиков одновременно атаковали десять зданий, в которых располагались правоохранительные органы. Бои в городе продолжалась больше суток. С тех пор главный редактор не отказывается от материалов, предложенных Ольгой Алленовой.
Ноябрь. Операция «Преемник»
14 ноября Владимир Путин произвел крупные перестановки в руководстве страны. Глава президентской администрации Дмитрий Медведев был назначен первым вице-премьером, отвечающим за реализацию национальных проектов. Так началась операция «Преемник». Одновременно Сергей Иванов был назначен простым вице-премьером с сохранением поста министра обороны. Так началась операция «Прикрытие».
Фото: Коммерсантъ
Разумеется, на тот момент еще никто не знал, какая операция к кому относится. Гадали все. «Власть» тоже гадала, но на обложку решила ставить Медведева. Увидев его фото, корреспондент Павел Черников, который незадолго до описываемых событий тоже провел операцию «Преемник» (у него родился сын), сразу придумал слова.
13 ноября 2005 года на 50-м году жизни умер Леонид Заварский. В газете «Коммерсантъ» Леонид работал с осени 1992 года, то есть с самого начала. Довольно скоро у него появилась своя тема — гражданская авиация.
Леонид Заварский в 1996 году
За 11 лет работы в газете он многократно становился лауреатом различных отраслевых и журналистских премий в области авиации. Он сумел аккумулировать такой объем знаний, что стал фактически равноправным участником профессионального авиационного сообщества. В декабре 2003 года Леонид Заварский возглавил деловой журнал «Авиатранспортное обозрение». Его жизнь оборвал нелепый случай.
4 декабря. «Коммерсантъ» в Лондоне
В конце года редколлегия «Ъ» почти в полном составе вылетела в Лондон на встречу с Борисом Березовским. Взаимное непонимание, возникшее между редколлегией и гендиректором Владимиром Ленским, не удавалось устранить внутри издательского дома, и потребовалось вмешательство владельца.
Слева направо: Бадри Патаркацишвили, Борис Березовский и Андрей Луговой
Фото: Василий Дьячков, Коммерсантъ
Прилетевшие остановились в отеле Millennium Mayfair на одну ночь. Многие, уехав, немедленно забыли его название. Но спустя почти год, в ноябре 2006-го, вспомнили: отель был назван в числе тех точек, где в последние дни своей жизни бывал Александр Литвиненко и где британская полиция обнаружила следы полония-210, которым он был отравлен.
Более того, через некоторое время выяснилось, что отель был именно тем местом, где состоялась встреча Литвиненко с Андреем Луговым (на фото 1999 года — крайний справа), которого Скотленд-Ярд обвинил в убийстве.