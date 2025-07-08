Главные новости за 8 июля. Кавказ

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после массового отравления жителей Магарамкентского района. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Около 910 тыс. туристов посетили Кабардино-Балкарию с января по июнь 2025 года. Более миллиона туристов посетили Эльбрус. В этом году горнолыжный сезон на курорте продлился рекордные 224 дня.

За неуплату парковки на ул. Семашко в Ставрополе было составлено более 1,9 тыс. протоколов за два года. Около 80% нарушителей оплатили штрафы. Всего же за этот период платной парковкой воспользовались более 165 тыс. водителей.

Строительство экотехнопарка в Невинномысске, одного из восьми экопромышленных парков России, находится на завершающем этапе. Флагманский проект реализуется по поручению президента Владимира Путина. В настоящее время идет прокладка инженерных сетей и возведение дорог. В научно-техническом центре устанавливают кровлю и металлоконструкции, проводят фасадные и внутренние работы, монтируют инженерные системы.

Режим ЧС введен в Шамильском районе республики Дагестана. Такое решение власти приняли из-за размыва полки автомобильной дороги, что привело к нарушению энергоснабжения и транспортного сообщения с шестью населёнными пунктами 7 июля.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Сергокалинского района, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.