В Ставрополе более 1,9 тысяч водителей оштрафованы за неуплату парковки

За неуплату парковки на ул. Семашко в Ставрополе было составлено более 1,9 тыс. протоколов за два года. Около 80% нарушителей оплатили штрафы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего же за этот период платной парковкой воспользовались более 165 тыс. водителей.

В ведомстве напомнили, что бесплатно пользоваться парковкой могут лица с ограниченными возможностями. Остальным водителям разрешается оставлять свои автомобили без оплаты только на 15 минут.

Наталья Белоштейн