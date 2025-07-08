В Шамильском районе Дагестана введён режим ЧС

Режим ЧС введен в Шамильском районе республики Дагестана. Такое решение власти приняли из-за размыва полки автомобильной дороги, что привело к нарушению энергоснабжения и транспортного сообщения с шестью населёнными пунктами 7 июля. Об этом сообщает республиканская пресс-служба ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

«Благодаря оперативным мерам, принятым аварийно-восстановительной бригадой РЭС, в 17:09 было полностью восстановлено электроснабжение в Шамильском районе. Устранены повреждения опор и линий электропередачи (ЛЭП)»,— говорится в сообщении ведомства.

Прибывшая на место рабочая группа Дагавтодора определила объём работ. По оценке специалистов, восстановление транспортного сообщения с шестью населёнными пунктами района займёт от 7 до 10 дней.

Наталья Белоштейн