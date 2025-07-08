В Дагестане завершили расследование дела в отношении главы Сергокалинского района

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Сергокалинского района, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, расследование уголовного дела осуществлялось в отношении бывшего главы Сергокалинского района и других лиц, в совершении преступлений, в зависимости от роли каждого предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 4 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа»).

Пресс-служба ведомства сообщила, что бывший глава Сергокалинского района в период с июля 2016 года по август 2022 года в сговоре с доверенным лицом и главным редактором местной газеты путем фиктивного трудоустройства двух местных жителей на должность водителя редакции газеты похитили бюджетные денежные средства на общую сумму более 696 тыс. руб.

Он же, злоупотребив полномочиями, дал указания главе сельскохозяйственного производственного кооператива выделить своему сыну земельный участок, наличие которого является одним из обязательных условий для получения гранта на поддержку начинающим фермерам. В последующем обвиняемый и его сын путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, подтверждающие приобретение КРС, не соответствующие условиям выделенного гранта, похитили денежные средства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в размере более 2,9 млн руб.

Предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Республике Дагестан.

Валентина Любашенко