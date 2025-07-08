Экотехнопарк в Невинномысске вошел в финальную стадию строительства

Строительство экотехнопарка в Невинномысске, одного из восьми экопромышленных парков России, находится на завершающем этапе. Флагманский проект реализуется по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации ведомства, с рабочей поездкой город посетили заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев и первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Хлопянов. Господин Буцаев провел совещание на территории экотехнопарка, рассказал о ходе строительных работ.

«В настоящее время идет прокладка инженерных сетей и возведение дорог. В научно-техническом центре устанавливают кровлю и металлоконструкции, проводят фасадные и внутренние работы, монтируют инженерные системы. Также запланирован ремонт дорожного покрытия, ведущего к экотехнопарку»,– приводятся в сообщении слова замминистра природных ресурсов и экологии России.

Валентина Любашенко