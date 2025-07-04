Петербургская полиция провела очередной рейд в Апраксином дворе

Свыше двухсот сотрудников полиции провели очередной рейд в Апраксином дворе, проверив 319 иностранцев на соблюдение норм миграционного законодательства, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

У нескольких десятков приезжих нарушения нашлись, их доставили в отдел и привлекли к административной ответственности. Наиболее злостных нарушителей ждет выдворение за пределы России.

Не обошли вниманием и экономическую составляющую. Полицейские выявили факт реализации контрафактных сигарет, нашли торговую точку по продаже продуктов питания, не прошедшую государственную регистрацию.

Под проверку также попали свыше полусотни машин, припаркованных на территории рынка. Сотрудники ГАИ выявили ряд нарушений, составив в отношении водителей административные протоколы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Апраксин двор за полгода почти полностью очистили от незаконных построек.

Андрей Маркелов