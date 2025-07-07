Опубликован календарь игр «Локомотива» в новом сезоне

Ярославский ХК «Локомотив» сыграет 68 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2025/2026. Об этом сообщает клуб.

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5 сентября ярославцы примут на своем льду челябинский «Трактор», а 9 сентября — череповецкую «Северсталь». Ранее в клубе сообщали, что 7 сентября, в День памяти, «железнодорожники» будут играть со СКА в «Арене-2000», однако в окончательном графике матчей на 7 сентября у «Локомотива» не запланировано.

12 сентября матчем с «Куньлунем» ярославский клуб начнет выездную серию, которая продолжится играми с «Нефтехимиком» (14 сентября), «Ладой» (16 сентября), ЦСКА (18 сентября). 22 сентября «Локомотив» на домашнем льду встретится с ХК «Сочи», а 24 сентября — с ХК «Северсталь». Последний матч регулярного чемпионата назначен на 20 марта 2026 года. В этот день ярославская команда сыграет дома с ХК «Металлург».

«Чаще всего будем встречаться с "Северсталью", СКА и минским "Динамо" (по шесть раз), а с остальными соперниками по Западу, включая переведенную в нашу конференцию "Ладу", проведем четыре поединка»,— отметили в клубе.

Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Алла Чижова