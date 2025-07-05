Над Ярославской областью сбит беспилотник

Над Ярославской областью уничтожен беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.

Всего 5 июля с 13.50 до 19.00 над территорией России дежурными средствами ПВО были уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 5 — над территорией Московского региона.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 5 июля в Ярославской области была ограничена работа мобильного интернета, закрыты полеты из аэропорта Туношна, а также отменены мероприятия на открытом воздухе праздника поэзии в Карабихе. О возобновлении полетов в Туношне Росавиация пока не сообщила.

Антон Голицын