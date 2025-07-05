В Ярославле из-за угрозы БПЛА ограничили мобильный интернет
В Ярославле из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов ограничена работа мобильного интернета. Об этом сообщило министерство региональной безопасности Ярославской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В связи с угрозой также изменена программа Всероссийского Некрасовского праздника поэзии. Уличные мероприятия перенесены в музей-усадьбу «Карабиха», где они будут проходить в помещениях. В министерстве уточнили, что ограничения на работу аэропорта Туношна также введены в связи с угрозой БПЛА.
Власти просят жителей и гостей города проявить понимание к введенным мерам, подчеркивая, что безопасность населения и стратегической инфраструктуры региона являются приоритетом.