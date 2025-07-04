Аэропорт Пулково временно не принимает и не выпускает самолеты из-за плана «Ковер»

Поздно вечером в пятницу, 4 июля, в петербургском аэропорту Пулково был объявлен план «Ковер». Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввели ограничения на их прием и выпуск, сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Пулково Фото: Пресс-служба Пулково

На данный момент все рейсы временно отменены. «Ъ-СПб» запросил комментарии у управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Напомним, что накануне в Пулково задержали несколько рейсов из Петербурга в Казань и Самару из-за закрытия местных аэропортов.

Андрей Цедрик