Главные новости за 4 июля. Кавказ

В развитие мелиорации в Ставропольском крае направили на 17% больше средств, чем годом ранее — более 1 млрд руб. До конца года поддержку получат 12 проектов сельхозпроизводителей.

Для учащихся 7-11 классов в Ставропольском крае с начала учебного года начнут работать специализированные аграрные классы. На их создание выделено более 200 млн руб.

Ставропольский край увеличил финансирование садоводства и ягодоводства на 41%. В 2025 году на эти цели выделили 697 млн руб., что на 284 млн руб. больше прошлогоднего показателя.

Фонд капремонта Ставропольского края получил 7,8 тыс. обращений с начала 2025 года, на 200 обращений меньше аналогичного периода прошлого года при увеличивщемся почти в три раза объеме выполняемых работ.

Около 17% бюджета Ставропольского края приходится на социальную поддержку населения, что составляет 38,5 млрд руб.

Следователями СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении главы сельского поселения «сельсовет Ашага-Яракский» Хивского района, подозреваемого в мошенничестве на полмиллиона руб.