На соцподдержку населения Ставропольского края приходится 17% бюджета в год

Около 17% бюджета Ставропольского края приходится на социальную поддержку населения, что составляет 38,5 млрд руб. Об этом на пресс-конференции «Победы26» сообщила глава минтруда региона Елена Мамонтова.

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Глава ведомства отметила, что на выплату единого пособия ежегодно направляется более 2 млрд руб., столько же закладывается в бюджет на меры поддержки многодетных семей.

Еще один блок социальной поддержки — оплата жилья и коммунальных услуг. Компенсации за коммунальные услуги получают около 200 тыс. жителей региона. Эти выплаты предоставляются инвалидам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны и гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф.

Наталья Белоштейн