В Ставрополье в развитие мелиорации вложат более 1 млрд рублей в 2025 году

В развитие мелиорации в Ставропольском крае направили на 17% больше средств, чем годом ранее — более 1 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

До конца года поддержку получат 12 проектов сельхозпроизводителей. Пять из них — в Ипатовском, Буденновском и Александровском округах — уже профинансированы. Проекты направлены на создание оросительных систем на площади почти 2,5 тыс. га.

Глава региона отметил, что за счет полива урожайность кукурузы и подсолнечника выросла более чем на 20%, а картофеля и овощей — почти вдвое. Площадь орошения в крае уже превысила 105 тыс. га.

Наталья Белоштейн