В Ставропольском крае откроют 61 агрокласс за 200 млн рублей

Для учащихся 7-11 классов в Ставропольском крае с начала учебного года начнут работать специализированные аграрные классы. На их создание выделено более 200 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

«Их задача — познакомить ребят с азами работы в сельском хозяйстве, привить интерес к важнейшей для нашего края и всей страны отрасли. Дети смогут глубже погрузиться в профильные дисциплины, а также познакомиться с работой сельхозпредприятий», — подчеркнул губернатор Ставрополья.

По информации Владимира Владимирова, выпускники, обучившиеся в аграрных классах, смогут получить необходимую базу для поступления в профильные вузы.

Наталья Белоштейн