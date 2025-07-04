В Дагестане главу сельского поселения заподозрили в мошенничестве

Следователями СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении главы сельского поселения «сельсовет Ашага-Яракский» Хивского района, подозреваемого в мошенничестве на полмиллиона руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый в августе 2024 года попросил бухгалтерию выдать 500 тыс. руб. якобы для обустройства дорожного фонда.

«На основании заявок на расчетный счет подозреваемого поступили денежные средства, которыми последний распорядился по своему усмотрению, причинив администрации МО СП «сельсовет Ашага-Яракский» ущерб на указанную сумму», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении фигуранта возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн