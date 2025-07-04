Ставропольский фонд капремонта получил 7,8 тысячи обращений с начала года

Фонд капремонта Ставропольского края получил 7,8 тыс. обращений с начала 2025 года, на 200 обращений меньше аналогичного периода прошлого года при увеличившемся почти в три раза объеме выполняемых работ. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Снижение количества запросов при росте активности указывает на уменьшение неразрешенных ситуаций у собственников жилья. Половина всех поступивших за полгода запросов касалась оплаты взносов и задолженности. Около четверти вопросов связано с текущим ремонтом. Остальные обращения касаются обновления данных, смены собственника и корректировки площади помещений»,— рассказал руководитель организации Павел Корниенко.

Более половины запросов поступает по электронным каналам. Генеральный директор фонда отметил, что это свидетельствует о доверии к онлайн-сервисам и готовности собственников получать ответы через интернет без бюрократических процедур.

«Мы считаем каждое обращение собственника не тревожным звоночком, а поводом стать лучше. Снижение числа обращений при росте объемов работ — это признак того, что наша деятельность становится открытой и предсказуемой для людей»,— заявил господин Корниенко.

Валентина Любашенко