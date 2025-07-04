Суд оштрафовал жительницу Сочи за экстремистские высказывания

Суд оштрафовал 40-летнюю жительницу Сочи за публичные экстремистские высказывания. Сочинка произносила запрещенные лозунги в общественном месте, сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

На нарушение обратили внимание свидетели, которые уведомили полицию о происходящем. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из УВД по Сочи и УФСБ России задержали нарушительницу.

В отношении местной жительницы составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда экстремистских организаций). Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде административного штрафа.

«Ъ-Сочи» писал, что 22-летнего жителя Сочи обвинили в неоднократной публичной демонстрации символики запрещенной экстремистской организации, что квалифицируется по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. Следствие установило, что в 2024 году он размещал изображения с атрибутикой экстремистских организаций в своем мессенджере, доступном для широкой аудитории.

Мария Удовик