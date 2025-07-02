Сочинца обвинили в демонстрации экстремистской символики

22-летнего жителя Сочи обвинили в неоднократной публичной демонстрации символики запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Следователь СКР по Центральному району Сочи предъявил фигуранту дела обвинение по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской символики).

По данным следствия, обвиняемый в 2024 году находился у себя дома и в своем канале мессенджера неоднократно размещал изображения с атрибутикой экстремистских организаций. Канал был доступен для просмотра неограниченному кругу лиц. Деятельность указанных организаций запрещена в России.

Правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность. Ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники краевых управлений ФСБ и МВД при силовой поддержке ГУ Росгвардии.

Во время допроса обвиняемый дал признательные показания. По делу продолжается сбор доказательной базы.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте правоохранительные органы задержали 17-летнего подростка за нанесение экстремистской надписи на асфальт улицы Первомайской, что было выявлено в ходе мониторинга интернета. В отношении него составлен административный протокол за пропаганду нацистской атрибутики.

Мария Удовик