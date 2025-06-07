Незаконные постройки почти полностью убрали с Апраксина двора

Апраксин двор за полгода почти полностью очистили от незаконных построек. Власти Санкт-Петербурга ликвидируют и вновь возведенные конструкции, сообщили в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Смольный вновь посетил рынок и установил, что за выходные торговцы повторно установили некоторые конструкции. По этому факту составили протоколы, изъяли продукцию, демонтировали постройки. Специалисты 6 июня работали на аллеи между 18 и 17 корпусом по улице Садовой, дом 28-30.

Чиновники проводят рабочие встречи с представителями администрации рынка. При обсуждении акцентируется внимание на необходимости соблюдения действующего законодательства собственниками и арендаторами помещений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Сенном рынке прошел очередной миграционный рейд.

Татьяна Титаева