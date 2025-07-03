Главные новости за 3 июля. Кавказ

На ремонт 11 дорог в Кисловодске по краевой программе «Развитие транспортной системы» выделили 225 млн рублей. В ходе ремонта обновят не только асфальтовое покрытие, но отремонтируют тротуары, подъезды к домам и систему уличного освещения. После завершения работ общая протяженность обновленных дорожных участков превысит 6 километров.

Группа компаний «Дамате» планирует построить в Ставропольском крае мясоперерабатывающий завод и ферму селекционно-генетического центра племенного овцеводства. Мясоперерабатывающий завод «Дамате» планирует запустить в Нефтекумском округе.

В Ставрополе новый корпус онкодиспансера достроят в 2027 году. Здание общей площадью более 48 тыс. кв. м. располагается на улице Октябрьской и состоит из четырех блоков от 3 до 7 этажей. Сейчас подрядчик занимается устройством инженерных сетей, оштукатуриванием стен, монтажом внутренних витражей.

В Ставропольском крае в создание мультиягодного кластера в Кочубеевском округе вложат порядка 4 млрд руб. Согласно проекту, площадь теплиц составит около 40 га. Они разместятся на земельном участке, предоставленном на льготных условиях.

В Ставропольском крае для инвесторов доступны 226 гринфилд-площадок. Они нанесены на интерактивную инвестиционную карту региона. Эти «зеленые» территории позволяют самостоятельно выбирать ресурсы под проекты.

В Ставропольском крае завершился первый этап операции «Нелегал-2025», проходившей с 15 по 26 июня. Полицейские выявили около 750 административных правонарушений в сфере незаконной миграции.