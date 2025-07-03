В Кисловодске на ремонт 11 дорог выделили 225 млн рублей

На ремонт 11 дорог в Кисловодске по краевой программе «Развитие транспортной системы» выделили 225 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Замену асфальтового покрытия проведут на улицах Профинтерна, Тенистая в поселке Аликоновка, Пионерская, Кутузова (от Кисловодской городской больницы в сторону морга), Линейная, Революции, Восточная, Кремушинская и переулки Черкасский, Дачный, Кирпичный.

«В настоящее время формируется необходимая документация для определения подрядной организации путем конкурентных процедур», — добавил глава Кисловодска.

В ходе ремонта обновят не только асфальтовое покрытие, но отремонтируют тротуары, подъезды к домам и систему уличного освещения. После завершения работ общая протяженность обновленных дорожных участков превысит 6 километров.

Наталья Белоштейн