В Ставрополе в 2027 году завершат строительство нового корпуса онкодиспансера

В Ставрополе новый корпус онкодиспансера достроят в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе минстроя Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Здание общей площадью более 48 тыс. кв. м. располагается на улице Октябрьской и состоит из четырех блоков от 3 до 7 этажей. Сейчас подрядчик занимается устройством инженерных сетей, оштукатуриванием стен, монтажом внутренних витражей.

Здесь разместят кабинеты МРТ, палатный блок трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, поликлинические отделения, онкохирургическое палатное отделение на 60 коек, отделение радионуклидной терапии, отделение эндоскопической диагностики, гематологическое отделение, а также блок трансфузиологии с криохранилищем.

Численность персонала для обеспечения работы нового корпуса превысит 1 тыс. человек.

Мария Хоперская