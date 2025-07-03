На Ставрополье завершился первый этап операции «Нелегал-2025»

В Ставропольском крае завершился первый этап операции «Нелегал-2025», проходившей с 15 по 26 июня. Полицейские выявили около 750 административных правонарушений в сфере незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сотрудники правоохранительных органов пресекли около 100 случаев незаконной трудовой деятельности иностранцев. Составлено свыше 200 протоколов против работодателей за привлечение нелегалов к работе. В частности, в Кисловодске на строительном объекте правоохранители обнаружили семерых иностранных граждан, работавших без разрешительных документов»,— приводятся в сообщении слова представителя пресс-службы.

По информации ведомства, в ходе мероприятий обнаружили 160 иностранцев, находившихся в России нелегально. Суд принял решения о выдворении 16 мигрантов.

Валентина Любашенко