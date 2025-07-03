Инвесторы Ставрополья получили доступ к 226 гринфилд-площадкам

В Ставропольском крае для инвесторов доступны 226 гринфилд-площадок. Они нанесены на интерактивную инвестиционную карту региона. Эти «зеленые» территории позволяют самостоятельно выбирать ресурсы под проекты. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, в 2023 году Ставрополье стало одним из первых регионов России, создавших инвестиционную карту. Платформа дает возможность потенциальным вкладчикам изучить доступные площадки, местную инфраструктуру, ресурсы и меры поддержки.

Информация на карте обновляется регулярно. Помимо 226 гринфилд-площадок, сервис содержит данные о свободных браунфилд-участках — готовых комплексах с развитой инфраструктурой, пояснили в сообщении.

«Меры поддержки инвесторов, которые мы развиваем по регпроекту «Развитие инвестиционного потенциала Ставропольского края», позволяют нам оставаться одними из лидеров в стране по инвестиционному росту. Край добился ежегодного увеличения вложений в основной капитал. В этом году ожидаем инвестиции в объеме рекордных 425 млрд руб.»,— прокомментировал министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

Валентина Любашенко