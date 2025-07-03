Ярославль украсили 600 тысяч цветов

В Ярославле в 2025 году высадили более 600 тыс. однолетних растений. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

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Цветы украсили городские парки, дворы, скверы, площади, набережные. Кроме того, специалисты «Горзеленхозстроя» высадили растения вдоль ключевых дорог и центральных улиц.

«Всего — более 50 различных сортов цветов, в том числе бальзамин, канна, сантолина, бегония, герань, виола, цинерария»,— рассказал господин Молчанов.

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Накануне в мэрии сообщили об установке шести цветочных композиций на Богоявленской площади. Заявлено 1,5 тыс. растений: сурфиния, ипомея, гелихризум, скейвола, плектрантус.

Алла Чижова