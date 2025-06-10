Гендиректор «Черноморца» урегулировал спор с Сергеем Шишкаревым

Генеральный директор новороссийского ФК «Черноморца» Максим Пономарев провел переговоры с председателем совета директоров группы компаний «Дело» Сергеем Шишкаревым и урегулировал все спорные вопросы. Об этом сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ФК «Черноморец» Фото: Telegram-канал ФК «Черноморец»

По словам Максима Пономарева, состоялся «личный и конструктивный разговор» с бизнесменом. «Все вопросы, связанные с матчем “Черноморец — Сочи“, были закрыты. Все недоразумения и вопросы полностью устранены»,— заявил руководитель клуба.

Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество. Господин Шишкарев подтвердил готовность продолжить поддержку команды.

В свою очередь, генеральный директор пообещал серьезные преобразования в клубе. По его словам, ближайшие дни и межсезонье станут временем серьезных изменений как в спортивной, так и в организационно-структурной части профессионального футбольного клуба Черноморец.

Максим Пономарев также поблагодарил болельщиков за поддержку во время конфликта.

Ранее Сергей Шишкарев утверждал, что ведущие игроки команды получили от руководства клуба предложение повлиять на спортивный результат встречи с «Сочи». Бизнесмен обвинил Максима Пономарева в «подлости, предательстве и попытке манипулировать спортивным результатом».

Анна Гречко