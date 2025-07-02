ГК «Семья» стала новым инвестором ФК «Черноморец»

Группа компаний «Семья» стала новым главным инвестором новороссийского ФК «Черноморец», передает корреспондент «Ъ-Кубань» с брифинга, посвященного развитию «Черноморца».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

По данным мэра Новороссийска Андрея Кравченко, ГК «Дело» вышло из состава учредителей клуба, новым инвестором станет ГК «Семья». Бюджет команды в новом сезоне составит 480 млн руб. Учредителем клуба остается администрация города.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев выделит новороссийскому ФК «Черноморец» средства на участие в следующем сезоне Футбольной национальной лиги.

Кроме того, бывший глава наблюдательного совета заявлял, что главному тренеру Олегу Василенко и ключевым футболистам команды поступало предложение от руководства повлиять на итог матча с «Сочи».