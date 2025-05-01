В Сочи 17-летний подросток задержан за экстремистскую надпись на асфальте

Сотрудники полиции Сочи установили 17-летнего подростка, нанесшего запрещенную надпись экстремистского характера на асфальт улицы Первомайской. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Информация о правонарушении была выявлена в ходе мониторинга интернета, где обнаружилась публикация с фиксацией противоправного действия.

Подразделение по делам несовершеннолетних УВД Сочи совместно со специалистами Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю провели расследование инцидента. Выяснилось, что несовершеннолетний совершил правонарушение в ночь на 29 апреля на улице Первомайской, руководствуясь хулиганскими мотивами.

В отношении 17-летнего подростка составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

«Ъ-Сочи» писал, что в мае-июне 2023 года житель курорта со своего мобильного устройства разместил в социальной сети комментарии, содержащие оправдание терроризма и призывы к экстремизму.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Мария Удовик