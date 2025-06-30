Главные новости за 30 июня. Ростов-на-Дону и область

В рейтинг миллиардеров Forbes вошли два ростовчанина. Бывший генеральный директор компании «Донской табак» Иван Саввиди занял 2110-ю строчку рейтинга. Состояние бизнесмена и его семьи оценили в $1,7 млрд. Владимир Мельников, основатель «Gloria Jeans», занял 2479-е место списка. Состояние бизнесмена оценили в $1,3 млрд.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшей заместителю министра по физической культуре и спорту региона Светлане Гадаровой. Чиновницу признали виновной по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Ведущие университеты Ростовской области увеличили стоимость коммерческого обучения на 4,5-7,5% в 2025-2026 учебном году. Максимальное подорожание коснулось направлений медицины, юриспруденции и IT-технологий.

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Шахты. Решение связано с принимаемыми мерами по ликвидации подтоплений в многоквартирных домах из-за аварий на водопроводных сетях.

В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела по факту захвата заложников в СИЗО-1 в июне 2024 года. В ходе спецоперации по освобождению заложников пятеро злоумышленников были ликвидированы, еще пятеро – задержаны. Установлено, что фигуранты являлись приверженцами террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Министерство сельского хозяйства России назначило кандидата сельскохозяйственных наук Евгению Чернышову временно исполняющей обязанности ректора Донского государственного аграрного университета с 28 июня 2025 года.