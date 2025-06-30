В городе Шахты ввели локальный режим ЧС из-за подтоплений

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Шахты. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение связано с принимаемыми мерами по ликвидации подтоплений в многоквартирных домах из-за аварий на водопроводных сетях.

«Я видел фотографии домов, ужаснулся состоянию подтопленных подвалов, залитых канализационными стоками, состоянием насосной станции 1945 года постройки», — приводят слова врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в сообщении.

Глава региона также отметил «огромное количество нареканий в адрес руководства УРСВ», которые «подсказывают, что надо менять руководство».

Константин Соловьев