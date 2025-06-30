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Минсельхоз назначил нового руководителя Донского аграрного университета

Министерство сельского хозяйства России назначило кандидата сельскохозяйственных наук Евгению Чернышову временно исполняющей обязанности ректора Донского государственного аграрного университета с 28 июня 2025 года. Информация об этом размещена на сайте Донского агроуниверситета.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Доцент Евгения Олеговна Чернышова начала карьеру в 2005 году в Херсонском государственном аграрном университете, где работала ассистентом кафедры земледелия. В 2022 году она возглавила данное учебное заведение в качестве ректора.

Решение о назначении оформлено соответствующим приказом ведомства. В документе говорится: «Возложить временно исполнение обязанностей ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Донской государственный аграрный университет на Чернышову Е.О.»

Валентина Любашенко

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