В рейтинг миллиардеров Forbes вошли два ростовчанина

Издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг миллиардеров со всего мира. В топе оказались два представителя Ростова-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Иван Саввиди (в центре) во время матча греческого ФК "ПАОК" Фото: Коммерсантъ / Василий Пономарев / купить фото Основатель "Глория джинс" Владимир Мельников (слева) Фото: Пресс-служба «Глория джинс» Следующая фотография 1 / 2 Иван Саввиди (в центре) во время матча греческого ФК "ПАОК" Фото: Коммерсантъ / Василий Пономарев / купить фото Основатель "Глория джинс" Владимир Мельников (слева) Фото: Пресс-служба «Глория джинс»

Бывший генеральный директор компании «Донской табак» Иван Саввиди занял 2110-ю строчку рейтинга. Состояние бизнесмена и его семьи оценили в $1,7 млрд. Примечательно, что год назад, по данным издания, господин Саввиди был богаче на $4 млн. Иван Саввиди является основателем Agrocom Group, которая в марте 2018 года продала «Донской табак» компании Japan Tobacco за $1,6 млрд. Через свою греческую компанию Dimera выпускник Ростовского института народного хозяйства (сейчас – РРЭУ (РИНХ)) владеет долей в футбольном клубе «ПАОК» в Салониках, где также управляет портом.

Владимир Мельников, основатель «Gloria Jeans», занял 2479-е место списка. Состояние бизнесмена оценили в $1,3 млрд. Forbes отмечает, что компания господина Мельникова быстро расширилась в 2022 году после того, как Inditex, H&M и Uniqlo покинули российский рынок, что позволило Gloria Jeans арендовать часть освободившихся помещений. Сейчас Gloria Jeans имеет более чем 700 магазинов в России, Беларуси и Казахстане.

Константин Соловьев